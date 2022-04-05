AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar! Detaylar belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketini açıkladı.

Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceklerini belirten von der Leyen, Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacağını bildirdi.

Von der Leyen, "Artık piyasadan tamamen kopardığımız bu dört banka, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil ediyor. Bu, Rusya'nın mali sistemini daha da zayıflatacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanmasının da pakette yer alacağını belirten von der Leyen, Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine de yasak önereceklerini, bu yasağın, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacağını aktardı.