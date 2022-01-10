AB’den Sırp yöneticilere yaptırım uyarısı

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "AB, 9 Ocak'taki kutlamalarda Sırp Cumhuriyeti liderlerinin kullandığı olumsuz, bölücü ve kışkırtıcı söylemi kuvvetle kınamaktadır. Bu tür söylemler ve eylemler ülkedeki topluluklar arasında gerginliği yükseltmiştir ve devam eden siyasi krizi daha da artırmaktadır." ifadesini kullandı.

AB'nin Sırp Cumhuriyeti yönetimine bu tür söylemlerden ve eylemlerden vazgeçmesi çağrısını yineleyen Stano, Bosna Hersek'teki kurumların çalışmasının engellenmemesini istediklerini vurguladı.

Stano, "Durumun daha da kötüleşmesi halinde AB, mevcut yaptırım çerçevesi ve yardımların gözden geçirilmesi dahil olmak üzere elindeki araçları kullanacaktır." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nü anayasaya aykırı ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti gününün" tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.