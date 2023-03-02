AB’den Somali’ye askeri destek kararı

Üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi, Somali ordusuna 25 milyon avro, ATMIS'e 85 milyon avroluk ilave askeri desteği onayladı.

Konsey'den yapılan açıklamada, bu kararın güvenlik sorumluluklarının ATMIS'ten Somali ordusuna devrine katkı sağlamak olduğu bildirildi. ATMIS'e yapılacak yardımın Afrikalı askerlerin ödeneklerini kapsayacağı belirtildi.

Somali ordusuna yönelik yardımın ise silah dışındaki askeri malzemeler ve altyapı çalışmaları için yapılacağı ifade edildi. AB'nin ATMIS'e mali katkılarının 2007'den beri 2,4 milyar avroya ulaştığı ifade edildi.