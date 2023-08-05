AB’den TikTok kararı: Çocukları koruyamıyor

Avrupa Birliği (AB), Çinli sosyal medya platformu TikTok'a çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verilmesinin önünü açan bir düzenleme yaptı. AB Veri Koruma Kurulu, platformun 13-17 yaş kullanıcılarının verilerini korumasıyla ilgili, platformun merkezinin bulunduğu İrlanda'nın Veri Koruma Otoritesi tarafından, karara uymadığı gerekçesiyle 2021'de başlatılan soruşturmaya dair görüşünü açıkladı. Kurul, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak, TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkân sağlamış oldu. Milyonlarca sterlini bulması beklenen ceza, 4 hafta içinde açıklanacak. AB Komisyonu, geçtiğimiz nisan ayında Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gereğince Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platform ve arama motorlarına sıkı kurallar uygulayacağını duyurmuştu. Bu sınıflandırmaya Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Twitter, Amazon, Apple AppStore, Facebook, Google Play, Wikipedia ve YouTube gibi çok sayıda platformun dahil edildiği açıklanmıştı.