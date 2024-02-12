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Giriş Tarihi: 12.2.2024 13:32

AB'den Trump'ın açıklamalarına tepki! "NATO, ABD Başkanı'nın göre çalışan bir ittifak olamaz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu ifadelerine "NATO, ABD Başkanı'nın 'mizahına' göre çalışan bir ittifak olamaz." şeklinde tepki gösterdi.

AA
AB’den Trump’ın açıklamalarına tepki! NATO, ABD Başkanı’nın göre çalışan bir ittifak olamaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi nitelikli toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun bir kişinin sözüne bağlı olarak değişebilecek bir kuruluş olmadığını kasteden Borrell, "NATO, ABD Başkanı'nın 'mizahına' göre çalışan bir ittifak olamaz. 'Şimdi evet. Yarın hayır. Duruma göre değişir, sen kimsin?' şeklinde çalışamaz. Ciddi olalım. NATO, 'alakart' bir ittifak olamaz. Ya vardır ya da yoktur." dedi.

Borrell, Trump'ın söz konusu ifadelerini "aptalca" olarak nitelendirerek "Zamanımı ABD'deki bu seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan aptalca fikirler üzerine yorum yaparak geçirmeyeceğim." diye konuştu.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

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AB'den Trump'ın açıklamalarına tepki! "NATO, ABD Başkanı'nın göre çalışan bir ittifak olamaz"
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