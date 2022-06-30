AB’den Yunanistan’a uyarı: Hemen durdurun!

YUNANİSTAN'IN TEMEL HAKLAR İHLALLERİYLE İLGİLİ HABERLER

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD Report Munchen ve The Guardian tarafından yapılan ortak çalışma, Yunan sınır güvenlik birimlerinin mültecileri zorla çalıştırarak, diğer mültecileri geri itmelerinde yardımcı olmaları karşılığında bir aylık oturum izni vadettiğini ortaya koymuştu.

Haberler üzerine AB Komisyonu, Yunanistan'dan iddiaları araştırmasını istediklerini ve Johansson'un Yunan bakanlarla görüşeceğini açıklamıştı.

Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.