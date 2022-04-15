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Giriş Tarihi: 15.4.2022 14:26

ABD’li adamın kan donduran itirafı! Tam 183 tane cesedi…

DHA
ABD’li adamın kan donduran itirafı! Tam 183 tane cesedi…

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan cani adamın evi, bir ihbar sonrası polis tarafından basıldı. 43 yaşındaki Michael Patrick Turland’ın evine giren polisler karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Dondurucusundan 183 hayvan cesedi çıkan Turland'ın, birçok hayvanı canlı canlı dondurucuya kapattığı anlaşıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde ölü hayvanların dondurucuda saklandığı ihbarı üzerine adrese giden polis, Michael Patrick Turland (43) adlı bir kişinin dondurucusunda 183'e yakın köpek, tavşan ve kuş türü buldu. Turland bazı hayvanları canlı canlı dondurduğunu itiraf etti.

CANLI CANLI DONDURDU

Mohave ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın polisi arayarak daha önce Turland'a üreme amaçlı yılan verdiğini ancak Turland ve eşinin ortadan kaybolduğunu ihbar etti. 3 Nisan günü Turland'ın evine giden polis evin aylar önce boşaltıldığını ve garajdaki dondurucuda çok sayıda ölü hayvan bulunduğunu tespit etti.

Polis ve Hayvan Kontrol Memurları, garajda 183 donmuş hayvanın bulunduğu ifade ederek bu hayvanların arasında köpekler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar, fareler, sıçanlar ve tavşanlar olduğunu tespit etti.

Polis yaptığı açıklamada hayvanların birçoğunun, vücut pozisyonları nedeniyle canlı olarak donmuş gibi göründüğünü belirledi. Sorgulanan Michael Patrick Turland, bazı hayvanları canlıyken dondurduğunu itiraf etti. Polis, Turland'ın gözaltında tutulduğunu ve 94 'hayvanlara eziyet' suçundan mahkemeye çıkacağını belirtti.

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ABD’li adamın kan donduran itirafı! Tam 183 tane cesedi…
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