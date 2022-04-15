ABD’li adamın kan donduran itirafı! Tam 183 tane cesedi…

Polis ve Hayvan Kontrol Memurları, garajda 183 donmuş hayvanın bulunduğu ifade ederek bu hayvanların arasında köpekler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar, fareler, sıçanlar ve tavşanlar olduğunu tespit etti.

Polis yaptığı açıklamada hayvanların birçoğunun, vücut pozisyonları nedeniyle canlı olarak donmuş gibi göründüğünü belirledi. Sorgulanan Michael Patrick Turland, bazı hayvanları canlıyken dondurduğunu itiraf etti. Polis, Turland'ın gözaltında tutulduğunu ve 94 'hayvanlara eziyet' suçundan mahkemeye çıkacağını belirtti.