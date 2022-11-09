ABD’li basketbolcu Rusya’da hapse mahkum oldu

Geçtiğimiz ağustos ayında Rusya'da mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmaktan ve uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten 9 yıl hapse mahkum edilen ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, gözaltı merkezinden cezaevine gönderildi. Griner'ın cezaevine sevk edildiğini açıklayan avukatları, "Şu anda nerede olduğu veya nereye götürüldüğü konusunda hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Griner, 17 Şubat'ta Rus polisi tarafından başkent Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve 4 Ağustos'ta hapis cezasına çarptırılmıştı. Griner'in 25 Ekim'de Moskova Bölge Mahkemesi'ne cezasının hafifletilmesi için yaptığı itiraz reddedilmiş, ABD'li sporcunun içeride yattığı sürelerin de önceki mahkeme kararı doğrultusunda hiçbir şekilde değişiklik olmadan uygulanmasına karar verilmişti.