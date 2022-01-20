ABD’li diplomatların gizemli hastalığıydı… CIA’den ‘Havana Sendromu’ raporu!

CIA, hükümete bildirilen 1000 vakanın çoğunluğunun yabancı güçler nedeniyle değil de, çevresel nedenler, teşhis edilmemiş tıbbi durumlar veya stres ile açıklanabileceği belirtti. Henüz kamuya açıklanamayan iki düzine vakayla ilgili soruşturmanınsa sürdüğünü açıklayan CIA yetkilileri, Rusya, Çin veya Küba'nın, dünya çapında yüzlerce diplomata saldırmaktan sorumlu olduğu fikriyle ilgili yeterli kanıt bulunmadığını söyledi.

Buna rağmen dış güç olasılığına karşı FBI, Pentagon gibi kurumların, az sayıda olaya yabancı bir gücün karışıp karışmadığını araştırmaya devam ettiği belirtildi.