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Giriş Tarihi: 20.1.2022 14:02 Son Güncelleme: 20.1.2022 14:17

ABD’li diplomatların gizemli hastalığıydı… CIA’den ‘Havana Sendromu’ raporu!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’li diplomatların gizemli hastalığıydı… CIA’den ‘Havana Sendromu’ raporu!
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Adını ortaya çıktığı Küba'nın başkentinden alan Havana Sendromu, 2016-2017 yıllarında ülkede görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüş ve büyük bir panik dalgasına neden olmuştu. Şimdiye dek binlerce ABD’li diplomatı etkileyen gizemli hastalıkla ilgili yeni bir rapor yayınlayan ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), ‘dış güçler’ seçeneğini elediklerini açıkladı.

Bugüne dek 1000'den fazla ABD'li yetkilide görülen gizemli hastalık 'Havana Sendromu'yla ilgi yeni bir rapor yayınlandı. Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkentinden alan Havana Sendromu, 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüş ve büyük bir panik dalgasına neden olmuştu.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti. Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

"DIŞ GÜÇLERLE BAĞLANTISI BULUNAMADI"

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli hastalığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), tarafından yayınlana yeni raporda, hastalığın iddia edildiği gibi dış güçlerle ilgisi olmadığını açıklandı.

CIA yetkilileri, Havana Sendromu'nun çoğu vakasının Rusya'dan veya başka bir yabancı düşmandan kaynaklanma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

CIA, hükümete bildirilen 1000 vakanın çoğunluğunun yabancı güçler nedeniyle değil de, çevresel nedenler, teşhis edilmemiş tıbbi durumlar veya stres ile açıklanabileceği belirtti. Henüz kamuya açıklanamayan iki düzine vakayla ilgili soruşturmanınsa sürdüğünü açıklayan CIA yetkilileri, Rusya, Çin veya Küba'nın, dünya çapında yüzlerce diplomata saldırmaktan sorumlu olduğu fikriyle ilgili yeterli kanıt bulunmadığını söyledi.

Buna rağmen dış güç olasılığına karşı FBI, Pentagon gibi kurumların, az sayıda olaya yabancı bir gücün karışıp karışmadığını araştırmaya devam ettiği belirtildi.

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ABD’li diplomatların gizemli hastalığıydı… CIA’den ‘Havana Sendromu’ raporu!
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