ABD’li eski diplomat açık açık vurguladı: Yunan siyasi liderlerlerin Türkiye korkusu

"TÜRKİYE KORKUSUNU SİYASET İÇİN KULLANIYORLAR"

Bryza şöyle devam etti:

"Ankara'nın bakış açısından, Ankara, Atina'nın tırmandırmaya karar verdiği şeyi düşürmeye çalıştı ve Türk F-16'larının S-300 radarları tarafından kilitlenmesi, Ege Denizi'ndeki göçmenlerin Yunan tarafından Türk tarafında geri itilmesi gibi bir başka tırmandırma işareti."

Yunan medyasında, Atina'nın 23 Ağustos'taki tacizinin, "Türkiye'nin Atina'yı kışkırtmaya yönelik hareketlerinin sonucu" olarak gösterilmesine ilişkin Bryza, "Bu, tamamen yanlış bir anlatı ve bence, Yunan siyasi liderleri Türkiye korkusunu, kendilerini iç siyasette güçlendirmek için bir yol olarak kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.