ABD’li FOX’un harita rezaleti

Türkiye'yi hedef alan asılsız ve uydurma haberleri nedeniyle sert eleştirilere hedef olan ABD merkezli yayın kuruluşu FOX, yeni bir rezalete daha imza attı. FOX News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Ortadoğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti. Söz konusu haritadaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Kanalın kullandığı Türkiye haritasında, İstanbul'un yer almadığı görüldü. FOX'un bu son provokasyonu da büyük tepki topladı. FOX aynı zamanda, ABD'deki Ermeni lobisinin baskılarına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini yayınlamaktan son anda vazgeçen dijital yayın platformu Disney Plus'ı da bünyesinde barındırıyor. Yapımına 8 milyon dolar harcanan uluslararası niteliğe sahip dizinin, FOX TV'de 'yerel' olarak yayınlanması kararı Türkiye'de büyük tepkiye neden olmuştu. Skandal kararın alınmasını sağlayan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) başkanının terör bağlantıları da ifşa olmuştu. Disney Plus'ın neden olduğu skandalı örtmek isteyen FOX'un, "Atatürk'e sahip çıkıyoruz" yalanını ortaya atması da sert eleştirilere hedef olmuştu. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de Türkiye'yi hedef alan asılsız haberlere yer veren FOX News, kirli algı operasyonlarına ön ayak olmuştu. FOX, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında asılsız haberleriyle adeta Türkiye'nin sinir uçlarına dokunmaya çalışmıştı.