ABD’li generalin skandal ziyaretine tepki: Uyarı yaptık...

Yarın Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın temsilcilerinin Brüksel'de yapacağı toplantıile ilgili diplomatik kaynaklar;" Toplantıda mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip-getirilmediği madde-madde üzerinden geçilip görüşülecek. NATO 'işte şu yerine geldi, bu yerine geldi' diyor da, bunun öyle olmadığını Türkiye'ye gelen bazı konuklarımızdan da duyduk. Bunlar esas itibariyle yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım." ifadeleri kullanıldı.

MADDE MADDE GÖRÜŞÜLECEK

ABD Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'ye ziyaretine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün 'sadece ABD'li askerlerin ziyaret edildiği'ne yönelik açıklaması ile ilgili ise "ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi. Büyükelçinin açıklaması ve daha sonra Bakanlık Sözcüsünün soruya verdiği cevapta da bunu söylüyorlar. Ama şu bir gerçek. Bu görüşüp-görüşmemesinden bağımsız olarak ABD'nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU

Öte yandan Tahıl koridoru ile ilgili açıklamlarda ise, Rusya'nın endişelerinin karşılanmadığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...