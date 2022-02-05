ABD’li hacker Kuzey Kore’yi çökertti

ABD
ile Kuzey Kore
arasında yaşanan siber savaşa bir yenisi eklendi. Yaklaşık iki hafta önce "dışa tamamen kapalı" olarak bilinen Kuzey Kore'de, internette ciddi kesintiler yaşandı. Kesintilerin siber saldırıdan kaynaklandığı ancak saldırıyı kimin yaptığı bilinmezken, ABD'li bir hacker interneti kendisinin kestiğini iddia etti. Kuzey Kore tarafından kendisini de etkileyen siber saldırının intikamını almak isteyen "P4x" adlı bilgisayar korsanı, karşı saldırı başlattı. ABD'li yetkililerin saldırıya gerekli cevabı vermediğini düşünen bilgisayar korsanı, tek başına Kuzey Kore'nin internet bağlantısını çökertti. P4x, hükümetin resmi web portalı Naenara ve devlet havayolu şirketi Air Koryo'nun da bulunduğu birçok web sitesinin bağlantısını kesti. Çok sayıda site, 26 Ocak'tan bu yana P4x tarafından sürekli saldırıya uğradı. Sitelere giriş yapılamazken e-posta trafiği de yavaşladı.
'GEREKENİ YAPTIM'
Ülkede yaşanan ciddi internet kesintisi sonrası uzmanlar, saldırıların son haftalarda Kuze Kore tarafından gerçekleştirilen bir dizi füze testine yanıt olarak yapıldığından şüphelendi. Ancak ABD'li Wired sitesine göre, saldırılar hiçbir istihbarat teşkilatının işi değil. Siteye konuşan hacker P4x, Kuzey Kore'nin güvenlik açıklarından yararlanarak evinden saldırıları gerçekleştirdiğini dile getirdi. "Eğer dişlerimizi göstermezsek gelmeye devam ederler" diyen P4x, "Bunun yapılması şarttı" ifadelerini kullandı.