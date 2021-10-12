ABD’li mühendise gizli verileri satma suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana Toebbe'nin Batı Virginia'da bir yıldan fazla bir süre gizli görevdeki yabancı bir ülke ajanıymış gibi davranan bir FBI ajanına gizli bilgileri sattıktan sonra tutuklandıklarını bildirdi.

Açıklamada, Toebbe ve eşinin "nükleer denizaltıların tasarımıyla ilgili bilgileri yabancı bir ülkeye iletmekle" suçlandığı kaydedildi.