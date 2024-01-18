ABD’li okuldan örnek karar: Gazze’de ateşkes çağrısı onaylandı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Ann Arbor Okul Bölgesi, "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunan bir kararı onayladı. Eyalete bağlı Ann Arbor kentinde yaklaşık 17 bin öğrencisi bulunan okul yönetimi, 120 kişinin katılımıyla yapılan toplantının ardından bu kararı aldı.

Okul yönetimi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de "karşılıklı ateşkes" çağrısı yaparken öğrencileri, sınıflarda "İsrail-Filistin çatışmasını" tartışmaları konusunda teşvik etti. Aralarında Ann Arbor'un da olduğu çok sayıda kent konseyi "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaparken okulun bu kararı ABD'de tepkilere yol açtı.