ABD’li rapçi Diddy’den şok istek: Davacıların isimlerini talep etti

Avukatları, Combs'un adına Manhattan'daki federal mahkeme yargıcına mektup gönderdi.

Avukatlar, mektupta, Combs hakkında 120 kişinin, cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu ve 6 kişinin de dava açtığını belirterek, ünlü rapçinin, "şöhreti nedeniyle yanlış iddiaların hedefi olduğunu" savundu.

Mektupta "medyadaki iddialar doğrulanmadıkça bu tür iddiaların Combs'un adil bir dava süreci geçirmesine engel olabileceğini" ifade eden avukatlar, hükümetin, davacı olanların kimliklerini tespit edip açıklamasını talep etti.

Avukat Tony Buzbee ise Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan dün, Combs hakkında aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.