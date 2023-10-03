ABD’li senatör feci şekilde can verdi! Eşi ve iki çocuğu da yanındayken…

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde Doug Larsen ve iki çocuğu ile eşini taşıyan tek motorlu uçak yakıt Utah'ta gerçekleştirdiği ikmalinin ardından düştü.

Olayın ardından Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri David Hogue, Larsen ve ailesinin uçak kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı. Grand County Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, uçağın Canyonlands Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü kaydedildi.