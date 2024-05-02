ABD’li Senatör Sanders’tan Gazze eylemcilerine destek

Sanders, şiddetin her türlüsünü kınadığını vurgulayarak "Ülkede antisemitizmin de İslamofobi'nin de arttığını görüyoruz. Hepimiz bunu kınayıp durdurmak için çabalamalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'deki "her türlü bağnazlığın" kınanması ve ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Sanders, Netanyahu ve hükümetini eylemlerinden ötürü sorumlu tutmanın, Yahudi düşmanlığı olmadığına dikkati çekti.