ABD’li senatörlerden TikTok yasağına destek

Demokrat senatör Mark Warner ve Cumhuriyetçi senatör John Thune'un liderliğindeki 12 senatör, Başkan Biden'a ve Ticaret Bakanlığına, TikTok dahil, Çinli şirketlerle ilgili düzenlemelerin yapılması ve yaptırım uygulanması için daha fazla yetki veren yasa tasarısını gündeme getirdi.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Riske Atan Güvenlik Tehditlerinin Ortaya Çıkmasını Kısıtlama Yasası (RESTRICT Act) adını taşıyan tasarıda, milletvekilleri Tammy Baldwin, Deb Fischer, Joe Manchin, Jerry Moran, Michael Bennet, Dan Sullivan, Kirsten Gillibrand, Susan Collins, Martin Heinrich ve Mitt Romney'nin imzası bulunuyor.

Warner, yasa teklifiyle ilgili yaptıkları basın toplantısında, sosyal medya şirketlerine ilişkin düzenlemelerin Rusya, Kuzey Kore, İran, Venezuela ve Kübalı şirketlere de uygulanabileceğini kaydetti.

Yabancı teknoloji şirketlerinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle bu adımı attıklarını kaydeden Warner, yasanın sadece TikTok'la sınırlı kalmayacağını vurguladı. Warner diğer taraftan ABD'de TikTok kullanan kişilerin bireysel olarak sorumlu tutulmayacağını aktardı.

BEYAZ SARAY TASARIYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, senatörlerin RESTRICT Act tasarısını desteklediklerini bildirdi.

Sullivan, söz konusu tasarının ABD hükümetine, yabancı hükümetlerin ABD'de faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin Amerikalıların hassas verileri ve ulusal güvenlikleri için risk oluşturacak şekilde istismar edilmesini önleme yetkisi verdiğini belirtti.

Bilgi iletişim teknolojilerinin Amerikalıların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Sullivan, "Tasarı bugün karşı karşıya olduğumuz tehditleri ele almamıza ve gelecekte bu tür risklerin ortaya çıkmasını önlememize yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Sullivan, söz konusu yasa tasarısını Başkan Biden'ın masasına göndermek için Kongreyi hızla harekete geçmeye çağırdı.

ABD'DE DEVLET KURUMLARINDA TİKTOK YASAĞI

ABD'de 28 Şubat'ta, devlet kurumlarına, resmi telefonlarda TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için 30 gün süre tanınmıştı.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede aralık ayında yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı. ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

TikTok CEO'su Shou Zi Chew'ün 23 Mart'ta Kongre'de konuya ilişkin ifade vermesi bekleniyor.