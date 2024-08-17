ABD’li sporcu ilk cuma namazını TBMM’de kıldı

İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında Filistinlilerin onurlu duruşundan etkilenip İslam dinini tercih eden dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını TBMM'deki camide kıldı. Daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Monson, görüşmeyi işaret ederek şunları söyledi: "Kendisi sadece çok bilgili bir insan değil, aynı zamanda çok nazik biri. Filistin halkını, Müslüman toplumunu ve küresel toplumu, hatta gayrimüslimleri bile destekliyor. Benim için şaşırtıcı olan şey, sadece Türkiye'ye, Müslümanlara, kendi parlamentosuna veya kendi halkına bakmamasıydı. Türkiye'ye küresel anlamda ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına nasıl yardımcı olabileceği açısından bakıyordu. Bu da benim ve Türkiye için çok aydınlatıcı oldu." Ünlü sporcu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye, Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.