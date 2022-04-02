ABD’li valinin kaçırılma davasında şoke eden itiraf! İç savaş için…

Davanın görülmesi devam ederken, asıl görgü tanığı, ifadesinde grubun seçimleri önlemek için 'mümkün olduğunca kargaşa çıkarmak' istediğini açıkladı. Kaçırma planına katıldığı suçunu kabul eden bir adam mahkemede, komployu birlikte kurduğu iddia edilen kişilerin nefes kesici bir FBI operasyonuyla durdurulmadan önce "ABD iç savaşı çıkarmak" ve "2020 başkanlık seçimlerini engellemek" istediğini açıkladı.

İfadede, valinin kaçırılmasının iç savaşın 'fitilini ateşleme' görevi göreceğini ve 'diğer eyaletlerin veya başka grupların da aynı şeyi yapacağının umulduğunu' ifadeleri kullanıldı.

Savunma avukatlar, grup üyelerinin planlamasındaki ciddiyeti zayıflatmaya çalışırken, iç savaş çıkarma itirafı, ABD basınında büyük yankı uyandırdı.