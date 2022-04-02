ABD’li valinin kaçırılma davasında şoke eden itiraf! İç savaş için…

ABD'li Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın kaçırılma girişimine ilişkin dava devam ediyor. Whitmer'in 2020'de koronavirüs salgını konusunda, o dönem ABD Başkanı olan Donald Trump'ı eleştiren açıklamalar yapması üzerine, Trump destekçileri protesto gösterileri düzenlemişti.
Çıkan karışıklıkların ardından FBI, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Partili Whitmer'ı kaçırarak ses getirecek bir eylem yapmayı planlayan aşırı sağcı gruplarla bağlantılı 6 kişinin, gece buluştukları eve düzenlenen baskınla gözaltına alındığını duyurmuştu.
"AMACIMIZ İÇ SAVAŞ ÇIKARMAKTI"
9 Ekim 2020'de mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerin, ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
FBI'ın soruşturma raporunda, şüpheliler Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris, Brandon Caserta ve Barry Croft'un, Whitmer'ın tatillerinde kullandığı konutun yakınındaki otoyol köprüsüne yerleştirecekleri zaman ayarlı bombaları patlatmayı, böylece polisin dikkatini başka bir noktaya çektikten sonra Whitmer'ı kaçırmayı planladıkları ayrıntıları yer almıştı.
Davanın görülmesi devam ederken, asıl görgü tanığı, ifadesinde grubun seçimleri önlemek için 'mümkün olduğunca kargaşa çıkarmak' istediğini açıkladı. Kaçırma planına katıldığı suçunu kabul eden bir adam mahkemede, komployu birlikte kurduğu iddia edilen kişilerin nefes kesici bir FBI operasyonuyla durdurulmadan önce "ABD iç savaşı çıkarmak" ve "2020 başkanlık seçimlerini engellemek" istediğini açıkladı.
İfadede, valinin kaçırılmasının iç savaşın 'fitilini ateşleme' görevi göreceğini ve 'diğer eyaletlerin veya başka grupların da aynı şeyi yapacağının umulduğunu' ifadeleri kullanıldı.
Savunma avukatlar, grup üyelerinin planlamasındaki ciddiyeti zayıflatmaya çalışırken, iç savaş çıkarma itirafı, ABD basınında büyük yankı uyandırdı.