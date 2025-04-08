ABD’li ve Rus bakanlar İstanbul’da buluşacak

Rusya-ABD arasındaki kritik görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu. Rusya ve ABD heyetleri, 10 Nisan'da yeniden İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmelerle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak" dedi. Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor" diye konuştu. Peskov, ABD ile silah kontrolüne dair müzakerelerde diğer ülkelerin nükleer cephanesinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti. Rus ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul'da uzmanlar seviyesinde görüşme yapmıştı.