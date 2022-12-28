ABD’li Yahudi örgütlerden İsrail hükümetine uyarı

Toplantıda öne sürülen endişelerden bazılarının, İsrail'deki dini çoğulculuk konusu ile Filistinlilerin kendi topraklarına geri dönüş yasasının katı bir şekilde değiştirilerek ABD'deki Yahudi cemaati üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği ihtimaliyle ilgili olduğu kaydedildi.

Yahudi örgütlerinin bazı temsilcilerinin, LGBT topluluğuna zarar verecek ırkçı politika ve eylemlerin ABD'deki Yahudilerin İsrail'e yaptığı bağışlara zarar verebileceği ve ABD'li Yahudi gençlerin İsrail'den uzaklaşmasına ve destek vermemelerine neden olabileceği uyarısında bulunduğu vurgulandı.

Bazı katılımcıların da Amerikan Yahudilerinin kurulacak İsrail hükümetinin politikasını protesto etmek için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gösteriler düzenleyecekleri konusunda tavır sergilediği iletildi.

İsrail tarafından raporda dile getirilen konular hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.