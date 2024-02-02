Son dakika: ABD’li yetkili duyurdu! İran’a misilleme hazırlığı: Geri sayım başladı

Son dakika haberleri: ABD ile İran arasında tansiyon yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen don saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 25 asker de yaraalnmıştı. ABD Başkanı Joe Biden olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, İran'ı hedef göstermişti.
Bölgede tansiyonu yükselten bir gelişmenin ardından ABD'nin İran'a misilleme hazırlığında olduğu bildirildi.
"GERİ SAYIM BAŞLADI"
ABD'li yetkili bir yetkili yaptığı açıklamada, "İran milislerine saldırı için geri sayım başladı. Operasyonun sıfır saatine çok yakınız." ifadelerini kullandı.
ABD ÜSSÜNE DRON SALDIRISI: 3 ÖLÜ, 40'TAN FAZLA YARALI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 29 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada, Ürdün'ün kuzeydoğusundaki bir üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla askerin de yaralandığını açıkladı.
ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu öne sürülürken, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üslere düzenlenen 158'den fazla saldırıda ilk kez ABD askerlerinin öldüğü vurgulandı.
BİDEN İRAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ
CENTCOM'un açıklamasını yalanlayan Ürdün hükümeti ise saldırının kendi topraklarında değil, Suriye tarafındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu. ABD askerlerinin konuşlandığı Tenef Üssü, Suriye- Irak-Ürdün üçgeninde yer alıyor.
Saldırılarla ilgili İran'ı hedef gösteren ABD Başkanı Joe Biden, şu ifadeleri kullandı:
"Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."
"KESİNLİKLE İRAN'I SORUMLU TUTACAĞIZ"
Öte yandan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, saldırının arkasında İran'ın bulunduğunu bildiklerini tekrarlayarak, İran'ın ABD üslerine saldıran grupları silah ve ekipman ile desteklediğini savundu ve "Kesinlikle onları (İran'ı) sorumlu tutacağız." dedi.
İran'ın söz konusu grupları yönlendirmesi konusundaki bir soruya ise Singh, "Bu saldırıyı İran'daki liderlerin yönetip yönetmediğine dair istihbarat değerlendirmesi açısından paylaşacak daha fazla şeyim yok." şeklinde cevap verdi.
Singh, bölgede çatışmaların arttığını görmek istemediklerini ancak, son saldırının "kesinlikle tırmandırıcı" olduğunu vurgulayarak, "Biz kesinlikle bir savaş aramıyoruz ve açıkçası İran'ın da ABD ile savaşa girmek istediğini görmüyoruz." diye konuştu.
Bölgedeki ABD güçlerine yönelik 17 Ekim 2023'ten bu yana toplam 165 saldırı gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Singh, bunların 66'sının Irak'ta, 98'inin Suriye'de ve en sonuncusunun da Ürdün'de olduğunu kaydetti.
Singh, bölgedeki Husilerin ve İran destekli grupların "yeteneklerini azaltmada ve belirli saldırıları gerçekleştirmelerini sekteye uğratmada etkili olduklarına inandıklarını" belirterek, "Ama gerçek şu ki dün maalesef başarılı oldular ve üç askerimizi öldürdüler. İşte bu trajedi." ifadesini kullandı.