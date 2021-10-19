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Giriş Tarihi: 19.10.2021 10:12

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi görevinden istifa etti

İHA
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi görevinden istifa etti

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın görevinden istifa ettiği, yerine yardımcısı Thomas West'in atandığını açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'ın istifa ettiğini duyurdu. Bakan Blinken açıklamasında, "Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak" ifadelerini kullandı.

2018'DEN BERİ ABD'NİN AFGANİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİYDİ

Afganistan'da doğan 70 yaşındaki Khalilzad, 2018'den beri ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Khalilzad eski ABD Başkanları Donald Trump, Barack Obama ve George W. Bush döneminde de üst düzey diplomat olarak görevler almıştı. Khalilzad, Taliban ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme tarihinin belirlendiği Doha Anlaşması'nın imzalanmasını kapsayan görüşmelere öncülük etmişti.

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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi görevinden istifa etti
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