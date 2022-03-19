ABD’nin en prestijli ödülü bir Türk’e verildi

ABD'de ünlü pizza zinciri Champion Pizza
'nın sahibi Hakkı Akdeniz
, ülkenin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Points of Light
ödülünün sahibi oldu. Şimdiye kadar iki Türk'e verilen ödül, eski ABD Başkanı George Bush
öncülüğünde sosyal sorunlara hükümet dışı çözümleri teşvik etmek için verilmeye başlanmıştı. İş insanı Akdeniz, 10 yılı aşkın bir süredir haftanın iki günü New York
'un dört bir yanındaki evsizlere yiyecek, giyecek ve ilaç dağıtarak ödüle layık görüldü. Akdeniz, "Dünyayı ancak vererek iyileştirebiliriz" dedi.