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Giriş Tarihi: 20.3.2022

ABD’nin en prestijli ödülü bir Türk’e verildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
ABD’nin en prestijli ödülü bir Türk’e verildi
ABD'de ünlü pizza zinciri Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz, ülkenin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Points of Light ödülünün sahibi oldu. Şimdiye kadar iki Türk'e verilen ödül, eski ABD Başkanı George Bush öncülüğünde sosyal sorunlara hükümet dışı çözümleri teşvik etmek için verilmeye başlanmıştı. İş insanı Akdeniz, 10 yılı aşkın bir süredir haftanın iki günü New York'un dört bir yanındaki evsizlere yiyecek, giyecek ve ilaç dağıtarak ödüle layık görüldü. Akdeniz, "Dünyayı ancak vererek iyileştirebiliriz" dedi.
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ABD’nin en prestijli ödülü bir Türk’e verildi
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