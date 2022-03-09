ABD’nin enerji yaptırımları sonrası Kremlin’den açıklama: Rusya kendi çıkarlarını savunacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatını yasakladı. Biden, yaptığı açıklamada, "Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladık" dedi. Bunun yanında İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng, Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracaklarını açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından Kremlin'den açıklama geldi.