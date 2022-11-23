ABD’nin etekleri tutuştu

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası Türkiye'nin, Irak ile Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekâtı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen 'kara operasyonu' mesajından rahatsız olan ABD'den çelişkili açıklamalar geliyor.Türkiye'de sivilleri hedef alan YPG/PKK saldırılarını kınamayan ABD Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı: "Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerimizi ifade ederiz. Sivilleri korumak ve DEAŞ'ın yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ın egemenliğini ihlal eden, koordineli olmayan askeri harekâta karşı çıkmaya devam ediyoruz."Buna karşın Beyaz Saray'ın açıklamasında, "Terör tehdidine karşı Türkiye'nin her türlü kendini savunma hakkı vardır" denildi. Ancak yine, "DEAŞ'la mücadele" bahanesine sığınıldı.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Pençe-Kılıç Hava Harekâtı ile ilgili açıklamasında,"Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır" dedi. Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini aktardı.