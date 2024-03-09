ABD’nin Gazze girişimine büyük tepki: Odağı uzaklaştırıyorlar!

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, ABD'nin insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kurmayı planladığı geçici limanı "odağı esas sorundan uzaklaştırma girişimi" olarak nitelendirerek, bunun yerine halihazırdaki sınır geçişlerini kullanmak için İsrail'e baskı yapması gerektiğini bildirdi.
MSF'nin internet sitesinde Benoit'in, ABD'nin insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kurmayı planladığı geçici limana ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı. Benoit, gerçek problemin İsrail'in Gazze'yi kuşatarak orantısız güç uygulaması olduğunu belirterek, liman inşasını "odağı esas sorundan uzaklaştırma girişimi" şeklinde tanımladı.
Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu gıda, su ve tıbbi malzemelerin sınırda tutulduğuna dikkati çeken Bentoit, İsrail'in insani yardımları engellemek yerine bölgeye erişim sağlaması gerektiğini vurguladı. Benoit, "Sorun lojistik değil politika. ABD, sorunun çevresinden dolanmak yerine halihazırdaki giriş noktaları ve yollardan insani yardımın ivedilikle ulaştırılmasında ısrarcı olmalı." ifadelerini kullandı.
Bölgeye acil yardım girişinin kapsamını arttırmanın tek güvenilir yolunun Gazze'de ateşkes ilanı olacağına dikkati çeken Benoit, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 3 kez Gazze'deki ateşkesi veto ettiğini hatırlattı. Benoit, binlerce Filistinlinin daha öldürülmesinin önüne geçilmesi ve acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın bölgeye ulaştırılması için ateşkes çağrısını yineledi.