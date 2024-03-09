ABD’nin Gazze girişimine büyük tepki: Odağı uzaklaştırıyorlar!

Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu gıda, su ve tıbbi malzemelerin sınırda tutulduğuna dikkati çeken Bentoit, İsrail'in insani yardımları engellemek yerine bölgeye erişim sağlaması gerektiğini vurguladı. Benoit, "Sorun lojistik değil politika. ABD, sorunun çevresinden dolanmak yerine halihazırdaki giriş noktaları ve yollardan insani yardımın ivedilikle ulaştırılmasında ısrarcı olmalı." ifadelerini kullandı.