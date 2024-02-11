ABD’nin İsrail çıkmazı

Dört ayı aşkın bir süredir Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail'in en büyük müttefiki ABD ve Avrupa ülkeleri yükselen kamuoyu tepkisi nedeniyle çark etmek zorunda kaldı. 7 Ekim'den bu yana İsrail soykırımına maddi ve manevi her tür desteği verip silah gönderen, Tel Aviv'in işlediği savaş suçlarını sansürlemeye çalışan, her seferinde 'İsrail'in yanındayız' diyen ABD şimdi de yarattığı canavarı durdurmaya çalışıyor. Fakat çok geç kaldığı için Gazze kasabı Netanyahu'ya söz geçirmekte zorlanıyor. İki ülke arasında derinleşen Gazze çatlağına işaret eden İsrail ve Amerikan medyası "Uyarıların yetersiz kaldığını gören ABD yönetimi bu kez İsrail'e verdiği silahları bazı şartlara bağlamaya ve insanlık suçu işleyen askerlere karşı da yaptırım kartını devreye sokmaya hazırlanıyor" iddiasında bulundu.İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle tepki çeken ABD Başkanı Joe Biden, seçim öncesinde söylem değiştirip İsrail'i eleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde "İsrail çok ileri gitti" diyen Biden önceki gün de askeri yardım gönderdikleri ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini açıkladı.Biden'ın imzaladığı kararnameye göre bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek. Aktif çatışma içindeki ülkeler için ise bu süre 45 gün olacak. Yani, İsrail'in yazılı taahhütte bulunmak için 45 gün süresi var.Beyaz Saray ise önceki gün İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonuyla ilgili uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Beyaz Saray, operasyonu 'desteklemiyoruz' dedi. Ancak İsrail bu uyarıya kulak asmadı ve Refah'a saldırı düzenledi.ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da görevli İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN, ABD yönetiminin, İsrail'i, Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine karşı defalarca uyardığı ancak Tel Aviv yönetiminin cevabının tatmin edici olmadığı belirtildi.Haberde, ABD'nin, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetiyle ilgili yönelttiği soru ve taleplere 60 gün içinde İsrail'den bir cevap alamaması durumunda İsrail ordusu mensuplarına yaptırım uygulayacağı kaydedildi.İsrail'in, Biden yönetiminin tehditlerini ciddiye aldığı ve yaptırımların ordu yetkilileri, Meclis üyeleri ve bakanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi olasılığına hazırlandığı aktarıldı.İbranice yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrail'in ABD'nin "Filistin devletini tanımasından" endişelendiğini yazdı.