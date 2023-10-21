ABD’nin İsrail politikası nedeniyle istifa etmişti! Josh Paul, PBS’e konuştu

ABD Dışişlerindeki "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi Genel Müdürlüğünden "İsrail'e ölümcül silah transferinin sınırlarını aştığı" gerekçesiyle istifa eden Paul konu hakkında PBS kanalının "Just Foreign Policy" programına konuştu.

Paul, Leahy Yasası çerçevesinde, insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ve gruplara silah satılamayacağını hatırlatarak ABD'nin söz konusu ihlalleri denetleyen "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimindeki süreçleri değerlendirdi.

Yasalar çerçevesinde hareket edilmesinin yeterli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini işaret eden Paul, konuyla ilgili "yürürlükteki bazı ABD yasalarının özellikle muğlak bırakıldığını ve bu nedenle de sistemin işlemediğini" savundu.

Bu kapsamdaki incelemeler sırasında biriminin pek çok insan hakları ihlalini raporladığını aktaran Paul, üst kademelerdeki yetkililerin söz konusu raporları göz ardı ederek imzalamadığını dile getirdi.