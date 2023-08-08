ABD’nin kronik sorunu hale geldi: Marketlerdeki hırsızlığa kilitli önlem

ABD'DE DURUM KIYAMET FİLMİ GİBİ

Nüfusu yaklaşık 330 milyon olan ABD'de 582 binden fazla kişi sokaklarda yaşıyor. San Francisco Üniversitesi'nin verilerine göre sadece California eyaletinde 171 bin kişi evsiz. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Margot Kushel, kiraların yüksekliğinin evsizliği artırdığını ifade etti. Dünyaca ünlü Central Park'a ise göçmenler için çadırların kurulması gündemde. Söz konusu çadırlar pandemide Kovid hastalarının izolasyonu için kurulmuştu.