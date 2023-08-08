ABD’nin kronik sorunu hale geldi: Marketlerdeki hırsızlığa kilitli önlem

ABD'de artan hırsızlık olaylarına karşı mağazalar ve marketler önlemlerini artırıyor. Son olarak; ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a 500 metre mesafedeki bir süpermarkette şampuanların kilitli dolaplarda satıldığı gözlendi.
İngiltere'de de gıda enflasyonunun 45 yılın zirvesine çıkmasının ardından ülkede, et ve peynir gibi ürünlere alarm takan marketlerin sayısının arttığı, bazı marketlerin de kahve reyonlarına boş kahve kutuları koyup üzerine "Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin" yazdığı ortaya çıkmıştı.
Öte yandan; ABD ve AB ülkelerinde evsizlik sorunu da kronik bir hale geliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle sokaklarda, mağazaların girişlerinde, parklarda veya metruk binalar gibi açık alanlarda uyuyan evsizlerin sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 10 arttı.
ABD'DE DURUM KIYAMET FİLMİ GİBİ
Nüfusu yaklaşık 330 milyon olan ABD'de 582 binden fazla kişi sokaklarda yaşıyor. San Francisco Üniversitesi'nin verilerine göre sadece California eyaletinde 171 bin kişi evsiz. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Margot Kushel, kiraların yüksekliğinin evsizliği artırdığını ifade etti. Dünyaca ünlü Central Park'a ise göçmenler için çadırların kurulması gündemde. Söz konusu çadırlar pandemide Kovid hastalarının izolasyonu için kurulmuştu.