ABD’nin Myanmar kararı belli oldu!

ABD'nin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı "soykırım suçu" işlediği sonucuna ulaştığı ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kararı bugün duyuracağı belirtilmişti.

ABD medyasına açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Joe Biden yönetiminin yaklaşık 14 aylık soruşturmanın ardından Myanmar konusunda bir sonuca vardığını ifade etti. Buna göre ABD yönetiminin, Myanmar ordusunun Rohingya'daki eylemlerini "insanlığa karşı işlenmiş suçlar" ve "soykırım suçu" olarak nitelendireceği kaydedildi.