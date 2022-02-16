ABD’nin önde gelen gazetelerine Filistin eleştirisi

Sosyal medya kullanıcıları ve bazı internet haber portalları, en son NYT'yi 1 Şubat'ta Uluslararası Af Örgütünün "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlıklı raporu hakkında şimdiye kadar sayfalarında hiçbir şekilde yer vermemesine dikkati çekti.

Twitter'da Jareer Kassis adlı kullanıcı, NYT'nin söz konusu rapora hiçbir haberinde değinmemesini "çok sinir bozucu" şeklinde niteleyerek gazeteyi alaycı bir dille eleştirdi.