ABD’nin Polonya’daki ilk kalıcı askeri garnizonu açıldı





"ABD ORDULARININ ÜLKEMİZDEKİ SÜREKLİ VARLIĞINA ÇOK DEĞER VERMEKTEYİZ"

Blaszczak yaptığı konuşmasında, "ABD askeri garnizonunun Polonya topraklarındaki daimi varlığının açılışına tanıklık ediyoruz. Bu, hem Polonya tarihi hem de Polonya-ABD ilişkileri tarihi açısından önemli bir olay. Rusya'nın imparatorluğunu yeniden inşaya çalıştığı, Ukrayna'ya saldırdığı bir dönemde, Avrupa'nın içinde bulunduğu böylesi bir dönemde ABD ordularının ülkemizdeki sürekli varlığına çok değer vermekteyiz. Batı dünyasının birlik olması ve kendini güvende hissetmesi açısından da önemli. Silahlı kuvvetlerimiz işbirliği yaptığı zaman ben kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı. Blaszczak, ABD garnizonunun varlığının NATO'nun doğu kanadının güvenliği açısından da önem taşıdığını vurguladı.