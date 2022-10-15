ABD’nin Rumlarla kirli pazarlığı!

ABD'nin bir taşla birden çok kuş vurmayı amaçlayan formülüne göre, GKRY, Rus etkisinden ve Rus silahlarından arındırılacak. GKRY'deki Rus silah sistemleri, Amerikan silahlarıyla takas edilecek. GKRY'den tedarik edilen Rus yapımı silah ve mühimmat, bu sistemlere ve malzemelere aşina olan Ukrayna ordusuna gönderilecek. GKRY de ambargonun kalkması ile birlikte Amerikan silahlarının daimi müşterisi haline gelecek.

ABD SİLAHLARINA ALAN AÇILACAK

Ankara, ülkelerin kendini savunması noktasında gerekli işbirliklerinin yapılmasını teşvik ederken, bölgesinde ve dünyada çatışmaların diplomasi ve müzakere ile sona ermesi yönünde politikalar uyguluyor. Batılı bazı ülkeler ise yaşanan insani dram ve yıkımı görmezden gelerek savaşın uzamasıyla silah satışı başta olmak üzere durumdan fayda sağlayabileceği yöntemlere odaklanıyor. Ukrayna ordusunda eski Rus teknolojisine sahip Rus silahlarının eğitime gerek kalmadan kullanılabiliyor olmasından hareketle ABD ve diğer batılı ülkelerin elindeki Rus silahlarının Ukrayna'ya gönderilmesinin ardından, güncellenecek savaş teknolojilerinde ABD'ye önemli alan açılacak. ABD'nin ise elindeki teknolojiyi şartlar öne sürerek savunmada yerlileşmeyen ülkelere satacağı değerlendiriliyor.

ADADA SİLAHLANMA YARIŞINA YOL AÇAR

ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasının ardından Ankara'dan sert tepki gelmiş, Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak "Ada'daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek, Ada'da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye, garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türkü'nün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edeceği vurguluyor.