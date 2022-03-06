ABD’nin ‘sürgün hükümet’ hazırlığı

ABD'li
Washington Post (WP) gazetesi Kiev ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gazetenin ABD ve Avrupa
'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'un, Rus güçlerinin Kiev'i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi. Haberde bir yetkilinin, "Zelenski'nin Polonya
'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz" ifadesine yer verildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de "Rusya Zelenski'yi öldürürse bunun karşılığı ne olacak" sorusuna, "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut, ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz" karşılığını verdi. Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre, ABD yönetimi, Polonya ile Ukrayna'ya savaş uçakları temin etme konusunda görüşmeler yürütüyor. Haberde, ABD'nin, F-16'lar karşılığında Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını temin etmesi konusunda Varşova
yönetimi ile görüştüğü iddia edildi.
ZELENSKİ'Yİ KURTARMA OPERASYONU
İNGİLİZ basını, Rusya'nın öncelikli hedefi olduğu belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski için ABD ve İngiltere'nin harekete geçtiğini iddia etti. The Sun
, ABD özel kuvvetleri ve İngiliz SAS komandolarının, Zelenski için 'yüksek riskli' bir kurtarma operasyonuna hazırlandığını kaydetti. Gazeteye konuşan kaynaklar, 'İstediği takdirde bir kurtarma görevi başlatılabilir' diyerek kararın Zelenski'ye ait olacağını aktardı.