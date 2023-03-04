ABD’nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı! 3 çocuk feci şekilde can verdi

Polis, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, 1 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Teksas Aile ve Koruma Hizmetleri Departmanından yapılan açıklamada ise, "Bu akıl almaz trajedi bizi şoka uğrattı. Bunun nasıl ve neden gerçekleştirildiğini araştırmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.