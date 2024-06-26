ABD’nin Tel Aviv’e ağır bomba sevkiyatı beklemede kalacak

SEVKİYAT KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Gallant, ABD ile silah sevkiyatına dair yaşanan anlaşmazlık konusunda karşı karşıya gelmişti.

Gallant, ABD ile anlaşmazlıkları "kapalı odalarda çözdüklerini" öne sürerken, Netanyahu ise ABD ile silah sevkiyatı konusunda yaşanan "anlaşmazlıkların haftalardır kapalı odalarda çözülmediğini" savunmuştu.

Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD'nin silah yardımlarında "çarpıcı bir düşüş" olduğunu savunmuştu.

Netanyahu ayrıca, ABD'li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini" iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun "ABD'nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu" yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtmişti.

ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana karadan, havadan ve denizden on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.