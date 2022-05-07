ABD’nin Ukrayna desteği büyüyor! Pentagon’dan dev bütçe

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırı ve yıkımlarına rağmen "özgür ve bağımsız bir ülke" olarak kalacağını vurgulayan Blinken, "Başkan'dan (Joe Biden) gelen bir yetki uyarınca, Ukrayna'ya daha fazla acil askeri yardım sağlamak için ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 150 milyon dolar değerinde ek silah ve teçhizatın çekilmesine izin veriyorum. Bu yetki, Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Savunma Bakanlığı envanterlerinden yapılan dokuzuncu silah, teçhizat ve malzeme alımıdır." açıklamasında bulundu.