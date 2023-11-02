ABD’nin Ukrayna ve Gazze ikiyüzlülüğü

Ukrayna'da sivil ölümlerine sert çıkan ABD'li yetkililer sivilleri katleden İsrail'e destek veriyor.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna konusunda Rusya'nın saldırılarını açıkça "soykırım" olarak nitelendirirken İsrail'in, Gazze'de savaş hukuku çerçevesinde hareket edip etmediği sorusunu yanıtlamadı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da sivillerin ve hastanelerin hedef alınmasını "savaş suçu" olarak nitelendirirken Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin bugüne kadar bir yorum yapmadı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'deki insanlık dramı için, "Masum siviller zarar görecek" derken Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları için "Hamile kadınlar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Vicdana aykırı" dedi.