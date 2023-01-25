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Giriş Tarihi: 25.1.2023 22:10

ABD'nin Ukrayna'ya tank desteğine Zelenskiy'den ilk yorum: Zafere giden yolda önemli bir adım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik açıkladığı tank desteği hakkında yaptığı açıklamada, “Zafere giden yolda önemli bir adım” dedi.

İHA
ABD’nin Ukrayna’ya tank desteğine Zelenskiy’den ilk yorum: Zafere giden yolda önemli bir adım

ABD'nin Ukrayna'ya tank desteği sağlayacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

"UKRAYNA'YI ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN BİRLEŞTİLER"

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'ya Abrams tanklarını sağlama yönündeki güçlü iradesi için teşekkür ederim. Desteği için ABD halkına minnettarız! Zafere giden yolda önemli bir adım. Bugün özgür dünya, Ukrayna'yı özgürleştirmek için daha önce hiç olmadığı kadar ortak bir amaç için birleşmiştir" dedi.

ABD, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıklamıştı.

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ABD'nin Ukrayna'ya tank desteğine Zelenskiy'den ilk yorum: Zafere giden yolda önemli bir adım
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