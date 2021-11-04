ABD’nin yaptıkları müttefiklikle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı.
GÜÇLÜ DİPLOMASİ
Ülkelerin dış politikalarını çok kutuplu düzene uyarlamaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Bu kaygan zeminde adımlarımızı sağlam atıyoruz. Bir yandan, farklı güç merkezleriyle eşit koşullarda, çok boyutlu ilişkiler kuruyoruz. Diğer yandan, düşküne, muhtaca el uzatıyoruz" diye konuştu.
ÖNEMLİ BİR FIRSAT
Türkiye
'nin dış politikasında ekonomi diplomasisinin vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Küresel gündemin en önemli başlıklarından birisi büyük güçler arasındaki rekabet. Bu aslında ekonomik bir rekabet. Tedarik zincirleri değişmeye başladı. Ülkemiz için önemli bir fırsat" dedi.
SİYASİ ÇÖZÜM HEDEFİMİZ
Suriye konusunda Çavuşoğlu, "Terör koridoruna engel olduk, siyasi sürecin önünü açtık. Son gelişmeler karşısında önce ne yaptıysak, aynısını yapmaya muktediriz. Siyasi çözüm temel hedefimiz" dedi.
TEKLİF ABD'DEN GELDİ
Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesi yapıcı geçti. ABD'nin PKK/YPG'yle işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir Çalışma Grubu kuracağız. Teklif ABD'den geldi" dedi.
MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİMİZİ HERKES GÖRDÜ
KONUŞMASINDA Osman Kavala
ile ilgili 10 büyükelçinin açıklama yapmasına değinen Çavuşoğlu, "Bu hadsiz girişime hemen tepkimizi gösterdik. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü" dedi.
FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR
TÜRKİYE'NİN terörle mücadelesinin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "PKK ve YPG'nin aynı terör örgütü olduğu gerçeğini anlatmaya devam ediyoruz. FETÖ'yle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Örgütün en önemli finansman kaynağı yurt dışındaki okullar. 43 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetlerinin kısmen veya tamamen sonlandırılmasını sağladık. DEAŞ
'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO
ülkesi olarak bu terör örgütüyle mücadelemizi de taviz vermeden sürdürüyoruz" dedi.