ABD’nin yeni F-16 kararı

ABD Temsilciler Meclisi'nce sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen temsilcilerin de yer aldığı 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı. Bu adımın gelmesinde, Türk diplomatların ve Dışişleri Bakanlığı'nın Washington'daki çabalarının etkili olduğu ifade ediliyor. Karara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme" dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye'nin beklentilerini iletti.