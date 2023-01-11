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Haberler Dünya Haberleri Abdulhamid Dibeybe: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz
Giriş Tarihi: 11.1.2023 02:10

Abdulhamid Dibeybe: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki işbirliğinin sürmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi

AA
Abdulhamid Dibeybe: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz

Başbakan Dibeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tevabil Menekşe'nin görev süresinin sona ermesi sebebiyle, Büyükelçi Kenan Yılmaz ve Ateşelik çalışanlarını kabul etti.

"Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz" diyen Dibeybe, çalışma süresi boyunca olumlu işbirliğinden dolayı Menekşe'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağların yanı sıra iki güvenlik, askeri ve ekonomik alanlarda çok sayıda anlaşma bulunuyor.

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Abdulhamid Dibeybe: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz
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