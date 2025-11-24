ABD’ye boyun eğmeyeceğiz

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin haftalardır sürdürdüğü tüm tehditlere ülkesinin "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" belirtti. Devlet televizyonu VTV'de yer alan habere göre Lopez, yaptığı açıklamada ABD'yi "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" olarak nitelendirdi. Lopez, Washington'un kendi çıkarlarını dayatmak için askeri gücüne başvurduğunu öne sürerek, "ABD emperyalizmi bizi bombardıman uçaklarıyla, füze donanımlı savaş gemileriyle ve Karayip'te nükleer tahrikli denizaltılarla tehdit etmeye çalışıyor. Biz hiçbir imparatorluğun kölesi değiliz. Peki biz ne yaptık? Ulus olarak başı dik şekilde karşılık veriyoruz"dedi. Öte yandan Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te adını taşıyan bir film galasına katılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro da "ABD, Venezuela'da bir diktatör olduğunu söylemeye çalışıyor. Bunu tekrar edip duruyorlar, artık tamamen bayatlamış bir söylem" diye konuştu.