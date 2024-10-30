ABD’ye giden Rus gazetecilere gözaltı

ABD'de seçime sayılı günler kala gerilim iyice yükseldi. 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ABD'ye giden Rus İzvestiya gazetesi çalışanları uçaktan indikten sonra gözaltına alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen Rus gazetecilerin havaalanında gözaltına alınarak sorguya çekildiğini aktardı. Öte yandan seçimlere bir hafta kala 51 milyondan fazla erken oy kullanıldı. Amerikan medya kuruluşlarının ise "başkan adaylarını destekleme geleneği" kapsamında tercih ettikleri adaya yönelik destek mesajları sürüyor.