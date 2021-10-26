ABD’ye seyahat edeceklere yeni kurallar açıklandı

Dün açıklama yapan Biden, havayolu şirketlerinin yolcuları uçağa kabul etmeden önce koronavirüs aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Herhangi bir koronavirüs aşısının kabul edileceğini de söyleyen Biden, hava yolu şirketlerinin mutlaka resmi kaynakların verilerini kabul etmesi gerektiğini de belirtti. Biden ayrıca, "Bu ABD ve diğer ülkeler arasındaki seyahat ile ilgili, korona virüs nedeniyle alınan önceki tedbirler geçerli. Uluslararası uçuşlarda aşı önemli bir güvenlik sağlıyor" sözlerine yer verdi.

Aşı olmamış ABD vatandaşları da dahil tüm kişilerin uçağa binmeden bir gün önce aldıkları negatif korona virüs testi ile ülkeye giriş yapabilecekleri açıklanırken, 18 yaş altındaki çocukların herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmadığı için seyahatlerinden 3 gün önce mutlaka negatif korona virüs testi vermeleri zorunlu olacak.

Yeni kurallar 8 Kasım itibariyle uygulanacak.