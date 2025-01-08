ABD’yi alevler sardı: 30 bin kişiye tahliye emri verildi

ŞİDDETLİ RÜZGAR FELAKETİN BOYUTUNU ARTIRIYOR

California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, "Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades'te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı. Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor " açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının yayılması sonucu Los Angeles eyaletinde OHAL ilan edildi.