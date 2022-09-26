AB’nin önlemleri İspanya’ya 11 milyon turist kaybettirebilir

Alınacak mali ve çevresel önlemlerin, İspanya'da 2030'da yabancı turist sayısının 11 milyon azalmasına, döviz gelirinde 12 milyar avroluk (bunun 3 milyar 200 bin avrosu otelcilik sektörünü kapsayacak) bir kayıp yaşanmasına ve sektörde 430 bin çalışanın iş kaybına neden olacağı ileri sürüldü.

Havacılık sektörüne yönelik mali önlemlerin, 2030'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYİH) yüzde 9 kayıp yaşanmasına ve 236 bin kişilik iş kaybına neden olacağı, çevresel önlemlerin ise GSYİH'in yüzde 7'sinde kayıp ve 194 bin kişinin işini kaybetmesi sonucunu doğurabileceği kaydedildi.

İspanya'daki Hava Yolu Şirketleri Derneği (ALA) Başkanı Javier Gandara, 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhütlerini vurgulasa da mali önlemleri eleştirdi.

Gandara, çözümün, "emisyonları azaltılmasına etkin bir şekilde katkıda bulunan teknolojilere yatırım yapılmasında ve bu oluncaya kadar SAF yakıtlarının geliştirilmesinin desteklenmesinde" olduğunu savundu.